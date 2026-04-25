Москвичей призвали не ждать теплых майских праздников

Погода в Москве на майские праздники останется аномально холодной. Не ждать тепла в предстоящие выходные призвала жителей столицы заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет ТАСС.

Синоптик отметила, что с 1 по 3 мая случится небольшое потепление. Днем воздух прогреется до плюс 7-12 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, а в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Ночью температура воздуха будет опускаться до нуля — плюс 5 градусов.

«Ветер слабый. Скорее всего, к нам придет антициклон из Скандинавии, он немного улучшит погоду. Но воздух холодный с севера, поэтому особого тепла не будет», — заключила Паршина.

Ранее метеоролог заявила, что холода и ночные заморозки задержатся в Москве как минимум до конца апреля. Самым холодным днем станет понедельник, 27 апреля, — воздух прогреется всего до плюс 3-5 градусов.