Пушистый друг: более 50 животных обрели семью на фестивале «Пасхальный дар»

В Москве прошел спецпроект «Моспитомец х Четвероногий друг», организованный в рамках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар». На Тверском бульваре с 16 по 19 апреля представили более 200 кошек и собак из московских приютов, — здоровых, привитых, чипированных и готовых к переезду в новые семьи.

© Вечерняя Москва

Для питомцев оборудовали кинологическую площадку с полосой препятствий. В перерывах между мастер-классами собаки показывали свои умения и развлекались. Также проходил квест для собак и их хозяев: те, кто добрался до финала, получили полезные призы.

— Владельцы домашних питомцев на Тверском бульваре могли посетить кинологическую площадку, научить собак новым командам с кинологом, сходить на ветеринарную станцию и послушать лекции зоопсихологов. Работала также зона груминга, где помогали, например, стричь когти и чистить уши питомцам. Также здесь разместили корзины добра, где можно было оставить корм приютским животным, — отметил представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Павел Гусев.

На фестивале в 2025-м в добрые руки передали 30 животных — 11 собак и 19 кошек. Было также собрано более тонны сухого и консервированного корма.

В этом году установлен рекорд — домой забрали более 50 питомцев. Две тонны кормов для животных из приютов передал производитель отечественных кормов Award, а еще тонну пожертвовали неравнодушные горожане.

Недавно стартовало голосование в рамках проекта «Активный гражданин», целью которого является определение мест проведения летних выставок-пристройств животных из городских приютов.