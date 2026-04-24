Москвичам спрогнозировали погодное «выздоровление» к майским праздникам

Следующая неделя в столичном регионе начнется с холодной и ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. Однако к майским праздникам погода начнет «выздоравливать», в начале будущего месяца воздух прогреется уже до +16 градусов, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На эти выходные синоптик спрогнозировал москвичам влияние теплого сектора циклона, на фоне чего в субботу ожидается до +8 градусов, а в воскресенье до +11 градусов. В понедельник, однако, непогода вернется, пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем не прогреется выше +4…+5 градусов, ночью будет колебаться около нуля. Аналогичная погода сохранится и во вторник, предупредил Шувалов.

Однако в праздничные выходные я вернется весна, уже 2-4 мая ожидается +14…+16 градусов, пообещал он.