Собянин: Москва развивает волонтерство в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»

«Мосволонтер» предлагает новые инструменты для добровольцев. Об этом в пятницу, 24 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, столичные НКО, фонды и учебные заведения могут воспользоваться сервисом «Цифровой час», в котором можно рассказать о своем мероприятии, открыть регистрацию и набрать команду волонтеров.

Сервис «Добрая команда» подходит для развития корпоративного волонтерства: там можно определиться с направлением, подобрать мероприятие или организовать индивидуальную программу.

Для тех, кто только задумывается о волонтерстве и испытывает трудности с выбором направления, в центре «Доброе место» проводят мастер‑классы.

— Сообщество столичных волонтеров увеличивается с каждым днем — сегодня в их числе больше 1,6 миллиона москвичей, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в городе зарегистрировано свыше 30 тысяч некоммерческих организаций, из которых около 11 тысяч занимаются социально ориентированной деятельностью.

До этого глава города сообщил, что в столице прошла церемония награждения премии «Благотворитель Москвы». В номинации «НКО с историей» победил Центр лечебной педагогики, который более 35 лет помогает семьям, где растут особые дети, и обучает специалистов.