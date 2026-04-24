Пассажир засмотрелся в телефон и упал на пути в московском метро

Пассажир засмотрелся в телефон и упал на пути на станции метро «Красносельская» в Москве.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— Инцидент произошел на Сокольнической линии Московского метрополитена. На станции «Красносельская» пассажир, смотря в экран смартфона, не заметил края платформы и упал на путь непосредственно перед прибывавшим электропоездом, — рассказали на сайте ведомства.

Машинист поезда заметил молодого человека и затормозил. Пассажир не пострадал. Ему помогли подняться на платформу.

Позднее полицейские составили в его отношении административный протокол. Суд оштрафовал молодого человека на пять тысяч рублей.

Ранее человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро. В связи с этим интервалы движения поездов были временно увеличены.