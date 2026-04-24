В столице изменятся параметры движения поездов на МЦД-2

Параметры движения поездов на МЦД-2 изменятся в Москве 25 и 26 апреля, а также 1, 2 и 3 мая, интервалы на Рижском направлении будут увеличены до одного часа 20 минут. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На Рижском направлении на участке Площадь трех вокзалов — Тушинская интервалы движения будут частично увеличены до одного часа 20 минут, на участке Тушинская — Нахабино — до одного часа.

— С начала движения до 07:00 на участке от Тушинской до Дмитровской поезда в обе стороны будут следовать по пути «на Нахабино». После 07:00 до окончания движения поезда в обе стороны будут ходить по пути «на Нахабино» на участке Тушинская — Стрешнево, — говорится в сообщении.

Кроме того, часть поездов со стороны Нахабино проследует укороченными маршрутами: до и от станции Тушинская и Павшино, часть поездов дальнего пригорода — до и от станции Нахабино.

— На Курском направлении: интервалы движения будут частично увеличены до 30 минут, большая часть поездов со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами: до станций Площадь трех вокзалов, Курская и Гражданская, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров 16 апреля открыли новый городской вокзал Москва-Сити МЦД-1. На данный момент хабом «Москва-Сити», объединяющим МЦК, МЦД-1, МЦД-4, станцию Филевской линии метро и наземный транспорт, ежедневно пользуются 56 тысяч пассажиров, а в перспективе их поток возрастет примерно на 40 процентов — до 77 тысяч.