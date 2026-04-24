Новая архитектурно-художественная подсветка украсит ряд объектов в Москве

Cвыше 130 объектов в Москве оснастят архитектурно-художественной подсветкой в этом году.

Об этом в пятницу, 24 апреля, рассказали в пресс-службе столичного Городского хозяйства.

— Качественное освещение — необходимое условие комфортной и безопасной городской среды. Продолжаем масштабные мероприятия по оборудованию архитектурно-художественной подсветкой ряда важных столичных объектов. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время, — отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Архитектурно-художественной подсветкой оборудуют здания школ, в которых проходят работы по реконструкции в рамках программы «Моя школа», высотку у метро Красные ворота, главное здание Российского государственного гуманитарного университета на Миусской площади, пожарную каланчу на Русаковской улице и ряд других зданий.

В этом году подсветка появится еще на шести храмах и церквях, в том числе колокольне храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором на Пятницкой улице и соборе Богоявленского монастыря в одноименном переулке.

Подсветкой также оснастят 22 жилых дома на Профсоюзной улице, где в прошлом году прошло благоустройство, передает Telegram-канал Городского хозяйства.

Кроме того, на северо-западе столицы продолжается реконструкция Карамышевской набережной. Завершить работы планируется в этом году. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.