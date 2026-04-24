Собянин: В Москве открылась летняя навигация

В столице сегодня открылась летняя навигация. В честь начала сезона на Москве-реке состоялся традиционный парад судов. О масштабной подготовке, которую провели городские службы, рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Как обычно, работы прошли на набережных и причалах. На Северном и Южном речных вокзалах помыли фасады и навигационные стелы, проверили инженерные и пожарные системы.

Особое внимание уделили безопасности акватории. Благодаря развитию инфраструктуры растёт и популярность водного транспорта. Так, прошлый год стал рекордным - количество поездок приблизилось к четырём миллионам. А в этом сезоне запустят новый регулярный маршрут - от "Лужников" до Киевского вокзала.