Собянин: Высокотехнологичный телевизионный комплекс создан в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый технопарк НТВ в Останкине, строительство которого было завершено в июле 2025 года. Об этом глава города сообщил в четверг, 23 апреля.

— С помощью «Газпром-медиа» создан уникальный студийный комплекс, который не создавался в нашей стране и в Москве уже, наверное, полсотни лет. Первоклассный проект, созданный с нуля при поддержке города. Ну, я думаю, что это большое событие не только для телевизионщиков, но и для десятков миллионов зрителей, россиян, которые будут видеть качественную продукцию, — сказал Сергей Собянин.

Технопарк, которому в июне 2021 года правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта, был создан на месте незавершенного здания телевизионного комплекса. Город предоставил инвестору, акционерному обществу «Телекомпания НТВ», налоговые льготы и субсидии для компенсации процентов по кредитам на приобретение оборудования. Частные инвестиции в реализацию проекта составили более 23 миллиардов рублей.

Сергей Собянин отметил, что в технопарке будет сосредоточена значительная часть производственной деятельности АО «Телекомпания НТВ» и ее партнеров. Он также сообщил о создании более 3,3 тысячи качественных рабочих мест. В технопарке используются высокотехнологичное оборудование и решения от московских производителей, говорится в публикации мэра в мессенджере МАКС.

В феврале площадки Московского завода полиметаллов на Каширском шоссе, входящего в состав компании «ТВЭЛ», и компании «Ренова Лаб» в Сколкове получили статусы технопарка.