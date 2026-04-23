«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе

«Желтый» уровень погодной опасности вновь объявили в Москве и Московской области из-за гололедицы и возможного появления мокрого снега.

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— В период с 21:00 мск и до 09:00 мск пятницы, 24 апреля, объявлен «желтый» погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, — говорится в сообщении.

Представители центра пояснили, что такой уровень опасности на территории столицы связан с возможным образованием гололедицы на дорогах, а в Подмосковье — еще с возможным налипанием мокрого снега на провода и деревья в южной и восточной частях региона. Специалисты напомнили, что до 21:00 в столичном регионе продолжает действовать аналогичный «желтый» уровень, связанный с усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду, передает ТАСС.

Также в Гидрометцентре России предупредили, что в ночь с 23 на 24 апреля в некоторых районах Москвы и Московской области пройдут дождь и мокрый снег. Также возможны слабые заморозки: в Москве температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, а по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.