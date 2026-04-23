Москвичам пообещали снег в начале следующей недели

В Москве в начале следующей недели ожидается небольшой снегопад. Об этом сообщил «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

«Во вторник будет немного снега. Высота покрова составит от силы два-три сантиметра. Это ненадолго, конечно», - уточнил он.

Как отметил синоптик в ближайшие выходные ожидается небольшое потепление. Так, в субботу температура воздуха может подняться до +7 и +9 градусов. А в воскресенье ожидается дождь.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что до конца недели в Москве и области ожидается дождливая погода с рекордно низким атмосферным давлением.