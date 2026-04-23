Тишковец: Традиционные «климатические качели» ждут москвичей в майские праздники
В первые дни мая в столице ожидается температура воздуха до плюс 12 градусов из-за холодных воздушных масс, которые сохранятся с конца апреля. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Забегая наперед, хочу сказать, что май будет умеренным, таким, как он должен быть. Но, конечно, 1 мая получит порцию вот этого холода, этого шлейфа холода, который тянется, он будет тянуться до конца апреля. И думаю, что в сумерках будет не выше 0 – плюс 5. Днем это максимум плюс 7–12 – это прохладнее, чем должно быть», – сказал Тишковец.
По данным синоптика, ко вторым майским праздникам температурный режим вернется в рамки климатической нормы. Температура воздуха к 9 мая может достигать плюс 17 градусов.
«Но далее с каждым днем ситуация начнет восстанавливаться. Уже к концу первой пентады температурный режим вернется в рамки климатической нормы. И на вторую пятидневку, то есть это как раз в аккурат уже вторые майские праздники, ко Дню Победы, полагаю, что атмосфера окончательно стабилизируется, температурный фон может даже превысить климатическую норму. В отдельные дни – плюс 13, где-то плюс 18, но в отдельные дни даже могут быть всплески до плюс 15–20. Скажем так, где-то градусов плюс 16–17, вот на это можно ориентироваться. То есть это такая комфортная майская погода. Сработают традиционные «климатические качели»: 1 мая – холодный, 9 мая – более комфортный, более теплый», – заключил Тишковец.