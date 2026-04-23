Традиционные «климатические качели» ждут москвичей в майские праздники

В первые дни мая в столице ожидается температура воздуха до плюс 12 градусов из-за холодных воздушных масс, которые сохранятся с конца апреля. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Забегая наперед, хочу сказать, что май будет умеренным, таким, как он должен быть. Но, конечно, 1 мая получит порцию вот этого холода, этого шлейфа холода, который тянется, он будет тянуться до конца апреля. И думаю, что в сумерках будет не выше 0 – плюс 5. Днем это максимум плюс 7–12 – это прохладнее, чем должно быть», – сказал Тишковец.

По данным синоптика, ко вторым майским праздникам температурный режим вернется в рамки климатической нормы. Температура воздуха к 9 мая может достигать плюс 17 градусов.