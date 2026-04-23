Москвичей предупредили о погодном «армагеддоне»

В начале следующей недели в Москве ожидается резкое ухудшение погоды — ливни сменятся мокрым снегом, а к утру понедельника, 27 апреля, возникнет снежный покров высотой до четырех сантиметров. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Самый «армагеддон» ждет жителей столицы в начале следующей недели, когда циклонический волчок повернется своей тыловой частью, обеспечивая беспрепятственный доступ с акватории Карского моря холодных воздушных масс. По ночам будет минус 2 — плюс 2 градуса. Ливни опять станут переходить в более осязаемый мокрый снег, — отметил метеоролог в эфире телеканала «Москва 24».

В понедельник сформируется снежный покров до четырех сантиметров, во вторник его высота может достигнуть пяти сантиметров. При этом температура днем в понедельник составит от плюс 1 до плюс 6 градусов, а во вторник будет варьироваться между 0 и плюс 5 градусами. Тишковец добавил, что в последние два дня апреля ожидается до 10 градусов тепла, осадки будут выпадать в виде дождя, а снежный покров растает.

Ранее Тишковец рассказал, что в ближайшие выходные, 25 и 26 апреля, в Московском регионе ожидается потепление до плюс 10 градусов. В воскресенье, 26 апреля, ожидается новый североатлантический циклон, который принесет в столицу множество дождевых туч.