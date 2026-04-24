В столице состоится Московский полумарафон

До одного из главных беговых событий весны осталось совсем немного времени: 25 и 26 апреля в столице пройдет Московский полумарафон - один из крупнейших полумарафонов России. В программе события - забеги на 5 км и 21,1 км, корпоративная и студенческая эстафеты, а также Детский забег. Событие состоится при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

© Российская Газета

В этом году Московский полумарафон вновь пройдет в двухдневном формате: 25 апреля состоятся соревнования на дистанции 5 км и Детский забег, а 26 апреля на старт выйдут участники полумарафона, а также корпоративной и студенческой эстафет.

Московский полумарафон каждый год собирает самую разную аудиторию - от тех, кто возвращается к этому старту из года в год, до тех, кто только начинает знакомство с бегом. В этом году около 40% зарегистрировавшихся на забеги на 5 км и 21,1 км выйдут на старт Московского полумарафона впервые. При этом почти каждый пятый участник раньше вообще не финишировал ни на одном старте Бегового сообщества, а еще около 21% уже участвовали в забегах серии, но на старт Московского полумарафона выйдут впервые.

Широкой остается и география события: в этом году на старт выйдут участники из 33 стран, более 80 субъектов России и 350 городов, не включая города Московской и Ленинградской областей. Растет и интерес к командным форматам. В корпоративной эстафете в этом году примут участие более 90 команд, в студенческой - 50.

Обновятся в этом году и маршруты обоих забегов. Старт полумарафона будет расположен на улице Косыгина около Университетской площади МГУ имени М В. Ломоносова, а финиш - на улице Лужники. Маршрут пройдет мимо знаковых достопримечательностей города, в том числе здания МГУ имени М.В. Ломоносова, Кремля, Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и других. Изменится и маршрут забега на 5 км: старт и финиш будут расположены около Университетской площади МГУ имени М.В. Ломоносова, а трасса пройдет по улице Косыгина.

"Московский полумарафон занимает особое место в беговом календаре. Это один из главных стартов весны, который каждый год задает сезонный ритм для тысяч участников. Но для нас важно и другое: сегодня это большое городское событие, в котором соединяются спорт, атмосфера Москвы, энергия бегового сообщества и самые разные форматы участия - от личного старта до корпоративной и студенческой эстафет. Мы благодарны Правительству Москвы и Департаменту спорта города Москвы за поддержку, благодаря которой Московский полумарафон продолжает развиваться и с каждым годом становиться еще масштабнее", - рассказал Дмитрий Тарасов, директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества.

Накануне Московского полумарафона, 24 и 25 апреля, на площади рядом с "ЛУКОЙЛ Арена" пройдет Спортивная выставка. В ней примут участие более 40 экспонентов - российские и зарубежные бренды-производители спортивной экипировки, питания, аксессуаров и гаджетов для бега, а также компании-партнеры.

Для зрителей и болельщиков по традиции будет организована отдельная программа. На трассе будут работать специальные точки поддержки - зоны беговых клубов и партнеров забега. Для удобства они будут отмечены на карте болельщика. Ее можно будет найти на сайте забега.

Те же, кто не сможет присоединиться к полумарафону лично, смогут следить за ходом соревнований в прямом эфире: 26 апреля в официальной группе Бегового сообществе во "ВКонтакте" пройдет прямой эфир с дистанции 21,1 км.

25 апреля в рамках Московского полумарафона также состоится Детский забег. Участники от 4 до 10 лет преодолеют дистанцию 400 м, а участники от 11 до 13 лет - 800 м.

Кроме того, частью Московского полумарафона вновь станет и благотворительная программа. Фонд "Больше, чем Можешь" представит команду из 22 атлетов-подопечных. При поддержке волонтеров они преодолеют дистанции на беговых колясках или самостоятельно. Кроме того, в рамках полумарафона фонд проведет беговую экскурсию, к которой после предварительной регистрации смогут присоединиться все желающие.

