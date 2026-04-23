Москвичам рассказали, будет ли снег на майских праздниках

В 2026 году в Москве и Подмосковье на майские праздники не ожидается снегопад. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Вероятность такого сценария со снегом близка нулю», — рассказал синоптик.

При этом, по словам специалиста, в Средней полосе России в майские праздники будет умеренно теплая погода, температура воздуха в это время достигнет +10...+15°C.

Однако метеоролог подчеркнул, что более точный прогноз появится только за три дня до дат. Он также добавил, что весеннюю погоду в 2026 году в России нельзя назвать аномальной.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина до этого говорила, что холодная погода и температура воздуха не выше +10°C ожидаются в Москве и области в конце текущей недели.