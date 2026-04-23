В школах и колледжах Москвы открыто 175 музеев, посвященных СВО

В столичных школах и колледжах открыто уже 175 музеев, посвященных специальной военной операции (СВО). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

© Mos.ru

«В них представлено более 250 музейных объектов: артефактов с мест боевых действий, личных вещей бойцов и инсталляций. Это помогает юным москвичам лучше узнавать современную историю Родины и ее героев. Такие патриотические мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта “Молодежь и дети”», — рассказал Мэр Москвы.

Первый в России школьный музей, посвященный специальной военной операции, открыли в школе № 1164 в 2023 году. Экспозиция под названием «Донбасс. Возвращение» включает предметы, найденные на полях сражений, фотографии, запечатлевшие мирную и военную жизнь Донецкой Народной Республики, а также видеофильмы о школьниках Донецка. Музей назван в честь Александра Чуфистова, бывшего директора московской школы № 1794, который отправился на СВО добровольцем и погиб при выполнении боевой задачи. Александр Чуфистов был посмертно награжден орденом Мужества, а также медалями «За храбрость» и «За воинскую доблесть».

Музей «За правду!» в школе № 1517 посвящен боевому пути 1429-го гвардейского мотострелкового полка. В прошлом году он был признан лучшим в России музеем среди подобных.

В школе № 1409 бережно хранят память о своих выпускниках — участниках СВО. Рядом с музеем есть аллея, где размещены фотографии бойцов, а также установлен бюст Героя России Андрея Рябцева — командира мотострелковой роты. Он погиб под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, спасая своих товарищей. Андрею Рябцеву посмертно присвоили звание Героя России.

Экспозиции, посвященные героям спецоперации, также представлены в Московском образовательном комплексе имени Виктора Талалихина, колледже автоматизации и информационных технологий № 20, Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука, а также в Первом московском образовательном комплексе.

Всего в школах и колледжах Москвы открыто более 1,1 тысячи музеев, свыше 600 из них посвящены специальной военной операции и Великой Отечественной войне.