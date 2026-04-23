Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по развитию Симоновской и Крутицкой набережных.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал мэра в мессенджере МАХ.

По словам Собянина, в рамках проекта планируется построить около 6 км дорог. Симоновскую набережную продлят до Третьего транспортного кольца, новая магистраль получит по две-три полосы в каждом направлении.

Работы разделены на три участка: от Новоспасского моста до Симоновской набережной, от Крутицкой набережной до стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, а также от жилых домов по Проектируемому проезду №6415 до ТТК.

Проект предполагает улучшение транспортной связности между районами, снижение нагрузки на крупные магистрали и создание прогулочной зоны вдоль Москвы-реки. Завершить работы планируется в 2027 году.

