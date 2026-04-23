Москвичам напомнили о перекрытиях в связи с проведением ММКФ

Движение будет временно перекрыто на ряде столичных улиц с 14:30 в четверг, 23 апреля. Ограничения связаны с проведением Московского международного кинофестиваля (ММКФ), напомнила пресс-служба Дептранса.

© Москва 24

В частности, нельзя будет проехать по Большому Путинковскому переулку, Пушкинской площади и улице Малой Дмитровке.

В связи с этим водителей призвали заранее строить маршрут или пересесть на метро. На некоторых ограниченных участках также будет запрещено парковаться.

48-й ММКФ открылся в театре "Россия" вечером 16 апреля. В начале церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова зачитала телеграмму Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что фестиваль на протяжении своей истории "радушно встречает талантливых представителей кинематографического сообщества" из России и других стран.

В 2026-м на главный приз кинофестиваля, "Золотого Святого Георгия", претендуют 13 фильмов, в том числе из Аргентины, Италии, Кореи, Индии и других стран. Россию представят картины "Выготский" режиссера Антона Бильжо и "Отец", режиссером которого выступил Павел Иванов.