Ефимов: на востоке столицы возвели бизнес-центр на 1,5 тысячи рабочих мест

В Сокольниках на улице Шумкина построили административно-деловой центр площадью более 30 тысяч квадратных метров, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Столица продолжает развивать офисную недвижимость и создавать рабочие места в разных районах города. Новый бизнес-центр в Сокольниках состоит из двух корпусов. Семиэтажное здание площадью более 7,7 тысячи квадратных метров и восьмиэтажное – площадью около 22 тысяч квадратных метров расположены напротив друг друга», - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Так, основу здания составляют офисы площадью от 100 до двух тысяч квадратных метров. Благодаря бизнес-центру также появилось более 1,5 тысячи рабочих мест. Сотрудникам будет удобно добираться до бизнес-центра, так как рядом находится метро «Сокольники» и есть выезды на Третье транспортное кольцо.

В Департаменте градостроительной политики отметили, что рабочие использовали витражное остекление для облицовки фасада и плитку из литьевого бетона бежево-коричневого и цвета слоновой кости. В здании действуют 10 лифтов, также есть лестницы. На подземных этажах находится стоянка на 136 машин, еще 40 парковочных мест есть рядом с центром. За реализацией проекта на всех этапах следили специалисты «Контроля Москвы», также Мосгосстройнадзор провел 15 выездных проверок, в том числе лабораторно-инструментальные исследования. Территорию вокруг здания благоустроили: разбили клумбы, организовали удобные подъездные пути и пешеходные дорожки, выложив их тротуарной плиткой, добавили в Градостроительном комплексе.