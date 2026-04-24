В Москве проходят "Дни исторического и культурного наследия"

"Дни исторического и культурного наследия" проходят в Москве с большим размахом. Во время этой акции посольства, галереи, усадьбы - в общей сложности более 300 памятников культурного наследия, открыты для посещения всех желающих до 31 мая.

В программе помимо экскурсий - лекции, квесты, концерты, тема которых - "Наследие вокруг нас". Бесплатные билеты можно получить на сайте "Мосбилет".

Старина, которой не нужна реставрация

На табличке, прибитой к тяжелым кованым воротам, написано: "По легенде в этом доме хозяином был спрятан клад". Любопытно? Не то слово! Это дом Стахеева на Новой Басманной, 14, стр. 1.

"Когда архитектор спросил у Стахеева, в каком стиле будем строить дом, он сказал: во всех! Денег хватит на все", - рассказывает экскурсовод Марина Крамская, стоя на главной лестнице из итальянского мрамора. Так в 1898 году на участке выросло самое модное и технически оснащенное по тем временам здание. Каждый зал в своем стиле - готическом, мавританском, греческом, рококо... На полу - самые дорогие породы деревьев, на стенах - самые дорогие строительные материалы. "У Стахеева не было офиса и этот дом для предпринимателя стал рекламой возможностей его компаний", - продолжает экскурсовод.

В доме есть даже лифт, на котором поднимались слуги из столовой в бальный зал с угощениями для гостей. А подавали, кстати, не черную икру и осетров, а изысканные блюда, скажем, жареных пиявок, начиненных гусиной кровью. Запивали подобные угощения, конечно же, модным шампанским - "Вдова Клико"...

Представить здесь все это не сложно - каждый элемент архитектуры сохранился до наших дней в том виде, в каком был при первом хозяине. Департамент культурного наследия регулярно наведывается сюда и каждый раз выносит вердикт: сохранность превосходная, в реставрации не нуждается.

В готическом зале, где раньше была столовая, до сих пор работает камин. По центру висит тяжелая оригинальная люстра, а на окнах красуется стеклянная мозаика. Но если первые этажи дома можно посетить в любое время, так как именно здесь располагается Центральный дом детей железнодорожников, - учреждение допобразования с музыкальными и художественными кружками, то второй этаж с пышными залами открывается для всех исключительно в "Дни исторического и культурного наследия".

Стахеев жил на широкую ногу. Он был не только щедрым меценатом, но и страстным игроком. Например, его приезд в Монте-Карло всегда сопровождался повышением курса акций казино, так как он играл крупно и обыкновенно проигрывал.

Что новенького?

Как жили москвичи в конце XIX века можно будет узнать на экскурсии на Новинском бульваре. Впервые в акции участвует Дом с флигелем - объект культурного наследия регионального значения.

Часто ему приписывают владельца - знаменитого певца Федора Шаляпина, но его дом стоит по соседству. "Первые упоминания о деревянном доме есть в архивных документах 1790 года. Его владельцем был военный, полковник Александр Павлович Галахов. Сама Екатерина II отправила его в Симбирск, чтобы схватить Емельяна Пугачева. Галахов доставил бунтовщика под конвоем в Москву", - рассказывает гид Светлана Щипорска.

Реставраторы позаботились о фасаде дома. Вокруг его окон первоначальный руст - декоративное украшение, наверху сандрики - небольшие карнизы. Еще выше картуши - похожие на свиток элементы, на них хозяева дома, как правило, размещали эмблему или герб.

"Горел ли дом в пожаре 1812 года?" - задают вопрос любопытные москвичи.

К сожалению, горел, но в 1830-м дом отстроили из камня и тогда же добавили ему мезонин. Владельцы менялись часто, но доходным он никогда не был. До революции в нем был склад дров, а после разместились коммунальные квартиры. В свои же квартиры жильцы разъехались только в 1970-е годы. После чего тут произошел пожар и здание сгорело. В 1980-м здание вновь отстроили, но со временем оно обветшало и реставраторы взялись за дело. Теперь все на своих местах в первозданном виде.