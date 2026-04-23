Снег накроет столичный регион в ближайшие часы

Снег накроет северо-западную часть Подмосковья уже через 1–1,5 часа. До столицы осадки дойдут примерно к 16:00–17:00, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Осадки в виде снега уже накрыли практически всю Тверскую область, замечены они на севере Ярославской области и в Смоленской области", – уточнил он в своем телеграм-канале.

Согласно прогнозам синоптика, в столичном регионе снег постепенно прекратит идти в течение ночи 24 апреля. Однако холодный порывистый северный ветер, заморозки и гололедица сохранят дискомфорт и потенциальную опасность.

Вместе с тем Леус обратил внимание на показатели барометров в мегаполисе, которые в настоящее время начали расти. Таким образом, рекордный минимум атмосферного давления 23-го числа составил 727 миллиметров ртутного столба, что на 2,5 миллиметра ниже предыдущего рекорда.

Прошлый исторический минимум был установлен в 2015 году. Тогда значения опустились до 729,5 миллиметра. Несмотря на поднимающиеся показатели, в пятницу, 24 апреля, они также будут сохраняться на низких отметках – 732 миллиметра ртутного столба.

В целом 23-е число будет характеризоваться низким уровнем температуры. Воздух прогреется не выше 6 градусов и будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого местами будут достигать 15 метров в секунду. На фоне последнего в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности, который продлится до 21:00.