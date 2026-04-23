Десятивагонный состав «Ласточки» до Москвы запустят в майские праздники

Состав скоростных поездов «Ласточка» увеличат по маршруту Нижний Новгород — Москва в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД. Напомним, что из-за повышенного спроса пассажиров 30 апреля и 4 мая между Нижним Новгородом и Москвой будет курсировать сдвоенная «Ласточка».

В увеличенном составе поезд также отправится в Москву 1 мая, а обратно в Нижний Новгород вернется уже 3 мая.

Пассажиры смогут протестировать новый сервис, позволяющий сесть на поезд до Москвы без паспорта. Для этого нужно подтвердить свои биометрические данные.

