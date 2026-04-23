Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок к Международному дню манула

Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок к Международному дню, посвященному этим животным.

Об этом в четверг, 23 апреля, рассказали в пресс-службе столичного зоосада.

— Сегодня — Международный день манула! Праздник самых пушистых, суровых и обаятельных котов, которые покорили наши сердца. Эти скрытные степные хищники — настоящее чудо природы: живут в суровых условиях, занесены в Красную книгу и при этом обладают невероятной харизмой, — написали в Telegram-канале зоопарка.

В честь праздника Тимофею подарили перепелку. Также в зоопарке состоялся круглый стол на тему «Вопросы адаптации манула». В ходе мероприятия специалисты обсудили вопросы помощи манулам, которые были выведены из дикой природы, оформление необходимых документов для их изъятия, процесс реабилитации манулов и подготовку к их возвращению в естественную среду обитания, передает ТАСС.

До этого директор столичного зоопарка Светлана Акулова рассказала, что для манула Тимофея ищут невесту «редкой крови». Она отметила, что сотрудники зоопарка рассчитывают подобрать самку с подходящей родословной.