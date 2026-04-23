Возле станции метро «Славянский бульвар» появились навесы «сухие ноги»

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, пять навесов появились на участке от выхода со станции метро до остановок общественного транспорта на Кутузовском проспекте, улице Славянский бульвар и Староможайском шоссе. Такие конструкции обеспечивают удобную пересадку пассажиров с одного вида транспорта на другой, отметил Бирюков.

«Они оборудованы системой инфракрасного обогрева, что позволяет сделать ожидание транспорта комфортным даже в плохую погоду. На крышах разместили световые зенитные фонари — специальные проёмы, напоминающие мансардные окна. Уникальность всей конструкции придаёт архитектурно-художественная подсветка, смонтированная по периметру кровли и на поддерживающих колоннах», — пояснил заммэра Москвы.

Пётр Бирюков добавил, что пространство под навесами и рядом с ними замостили плиткой, установили современные фонари с энергоэффективными светильниками, разместили удобные лавочки и высадили зелёные насаждения.