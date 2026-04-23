Краснокнижная пролеска сибирская зацвела в "Лосином острове"

Краснокнижная пролеска сибирская зацвела в национальном парке "Лосиный остров", сообщается в телеграм-канале учреждения.

Данное луковичное растение с коротким вегетационным периодом, как пояснили в пресс-службе, относится к пятому классу редкости и включено в региональные Красные книги.

Большую часть года пролеска проводит под землей, однако надземная часть растения также играет важную роль. В частности, она питает луковицу и участвует в размножении.

"Ее повреждение приводит к гибели луковицы. Цикл развития до первого цветения занимает пять лет", – пояснили в нацпарке.

Там же подчеркнули, что растение устойчиво к весенним холодам и легко переносит легкие заморозки, которые ожидаются в Московском регионе на этой неделе. Тем не менее под воздействием холода цветки могут временно потерять упругость и склониться к земле, но с потеплением они быстро восстанавливают форму.

При этом бутоны остаются невредимыми и продолжают развиваться, дожидаясь момента для раскрытия. Луковица же, защищенная слоем почвы, сохраняет свою целостность благодаря естественной морозостойкости.

"Эта природная адаптация позволяет пролеске благополучно переживать типичные для Подмосковья температурные колебания и возобновлять жизненный цикл, как только погода становится благоприятной", – заключили в "Лосином острове".

Также в нацпарке горожане могут оценить распустившиеся недавно дикие крокусы. Они появляются в солнечных местах после схода снега и могут выдержать несильные заморозки.

Помимо этого, пополнение зафиксировано и на Главной аллее ВДНХ, где зацвела магнолия кобус. Она запоминается тем, что ее цветы распускаются раньше листьев. Найти это растение можно у фонтана "Дружба народов".