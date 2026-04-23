В Москве побит суточный рекорд низкого атмосферного давления

В четверг, 23 апреля, в Москве был обновлен суточный минимум атмосферного давления: показатели барометров снизились до 727,6 миллиметра ртутного столба, превзойдя рекорд, установленный в 2015 году.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня в Москве уже обновлен суточный рекорд низкого атмосферного давления. Прежнее значение составляло 729,5 миллиметра ртутного столба. И было установлено в этот день в 2015 году, — заявил метеоролог в беседе с РИА Новости.

Майские праздники порадуют жителей Москвы теплой погодой. Таким прогнозом поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Ночные заморозки до минус трех градусов и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега также ожидаются в Московском регионе в субботу, 25 апреля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в конце рабочей недели в Московском регионе ожидается формирование снежного покрова.

Ранее глава РАН Геннадий Красников заявил, что глобальное потепление привело к тому, что климат в России стал резко континентальным.