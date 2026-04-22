Собянин рассказал о трудовых династиях московского водоканала

Сергей Собянин в своем канале в MAX рассказал о трудовых династиях московского водоканала.

По словам мэра, в Мосводоканале трудятся 15 тысяч человек, и этот относительно небольшой коллектив обеспечивает водой 15 миллионов потребителей.

Градоначальник отметил, что многие поколения работников создавали это уникальное предприятие, которое бережно относится к своей истории, старожилам и трудовым династиям. Среди них – мастер аварийно-восстановительных работ с 43-летним стажем Алексей Петров и директор Рублевской станции водоподготовки Сергей Фомичев, работающий с 1988 года.

Собянин отметил, что общий стаж династии Рожковых в Мосводоканале составляет 174 года. Глава династии и механик по выпуску автотранспорта Сергей Рожков трудится с 1983 года, его супруга Людмила проработала на предприятии 35 лет, а сын и дочь – уже 18 лет. Еще один пример – династия Кирилловых, где вся семья работает в одном подразделении, на Люберецких очистных сооружениях.

Мэр столицы подчеркнул, что в Мосводоканале всегда с удовольствием принимают молодых и перспективных специалистов. В качестве примера он привел Александра Любимова, который в коллективе шесть лет. За это время он помогал в пусконаладочных работах коллегам из других регионов и обследовал водно-регулирующие узлы на территории Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Собянина, верность традициям и одновременно постоянное развитие, внедрение инноваций делают Мосводоканал одним из лучших предприятий страны. Он добавил, что сегодня с большой благодарностью за труд вручил сотрудникам награды.

Коллектив предприятия получил орден "За доблестный труд" от имени президента РФ. Как заявил гендиректор Мосводоканала Александр Пономаренко, этот орден – высочайшая оценка достижений коллектива, признание его вклада в общее дело города и страны, а также результат слаженной работы.