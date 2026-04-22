В Москве не выявляли случаев клещевого энцефалита

Случаи заражения клещевым энцефалитом в Москве не фиксировались, а природные очаги этого заболевания в регионе отсутствуют, сообщила «Газете.Ru» доцент Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

По ее словам, потенциальные природные зоны распространения инфекции отмечены только в Талдомском и Дмитровском районах Подмосковья, однако за все время наблюдений там также не зарегистрировано ни одного случая заболевания. При этом около 15% клещей в Москве и области могут быть носителями боррелиоза.

Эксперт пояснила, что заражение возможно не только через укусы клещей, но и при употреблении сырого молока, если животные инфицированы после контакта с паразитами.

Она добавила, что избежать риска помогает термическая обработка — возбудители энцефалита и боррелиоза погибают при кипячении или пастеризации молока, передает «Радиоточка НСН».