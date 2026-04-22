На Красной площади в Москве начали монтаж декораций к параду Победы
На Красной площади в Москве приступили к установке декораций к празднованию Дня Победы и проведению парада.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил своё участие в предстоящем параде в Москве.
Помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал, что глава российского государства Владимир Путин 9 мая проведёт международные контакты с иностранным государственными деятелями, которые посетят Москву.