В Москве ожидается мокрый снег и ветер

Синоптики спрогнозировали выпадение дождя и мокрого снега, а также усиление ветра в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Как сообщили синоптики, непогода придет в столицу вечером 22 апреля и продлится весь следующий день. На фоне усиления ветра жителям Москвы также посоветовали соблюдать внимательность на улице и не укрываться под деревьями.

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 и в течение дня 23 апреля в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — сообщили в канале.

Ранее москвичам рассказали о погоде в майские праздники.