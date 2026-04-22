Цветение березы и ольхи началось в Москве

В Москве началось цветение березы, из-за чего в городе наблюдается высокая активность пыльцы. Об этом в среду, 22 апреля, стало известно из данных сервиса «Яндекс Погода».

Также в столице зафиксировали высокую активность пыльцы ольхи, в то время как уровень пыльцы лещины оценивают как средний.

В четверг и пятницу, 23 и 24 апреля, ожидается низкий уровень пыльцы березы, а в субботу, 25 апреля, он возрастет до умеренной отметки, передает сайт сервиса.

Заведующая лабораторией НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Тамара Тыринова посоветовала аллергикам использовать в период цветения деревьев и кустарников панамки, кепки и очки во время прогулок. После возращения домой эксперт порекомендовала умыться, помыть голову и сразу постирать одежду.

В свою очередь иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что меньше всего пыльцы присутствует в северных регионах страны и горах. Туда следует ехать в апреле, поскольку активная фаза цветения в этих местах начинается с мая. В апреле самым безопасным местом для аллергиков являются Астраханская область и Республика Калмыкия.