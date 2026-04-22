Москвичам назвали время прихода мокрого снега и сильного ветра

В Москве ожидается дождь, местами с мокрым снегом, а также усиление северного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в Telegram-канале сообщает главное управления МЧС России по Москве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Непогода ожидается с 21 часа среды, 22 апреля, до 21 часа четверга, 23 апреля.

Возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев и повреждение рекламных конструкций. Также есть риск повреждения автотранспорта и пробок на дорогах.

Москвичей призвали аккуратно управлять транспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Следует также избегать внезапных маневров.

Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Минувшей ночью москвичи вновь застали заморозки. На опорной столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров достигли отметки минус 1,3 градуса. Днем наступила солнечная погода, столбики термометров повысились до плюс 12 градусов.