Монумент Юрию Никулину установили у стадиона «Динамо»

В Москве появился монумент, посвященный Юрию Никулину — артисту цирка, киноактеру, телеведущему, Герою Социалистического Труда, народному артисту СССР, участнику Великой Отечественной войны, кавалеру двух орденов Ленина.

Памятник установили по адресу: улица Юрия Никулина, дом 3.

«Юрий Владимирович Никулин — это не просто имя, а целая эпоха для нашей страны. Никулин остается в памяти не только как гениальный актер кино, театра и цирка, но и как человек огромного обаяния и внутреннего достоинства. Очень символично, что монумент появился на улице, названной в его честь. Памятник расположен у стадиона “Динамо”, куда он приходил болеть за любимую команду. Этот монумент — дань уважения человеку, который подарил незабываемые эмоции каждому, кто был знаком с его творчеством», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Памятник выполнен из бронзы и дерева скульптором, народным художником Российской Федерации Александром Рукавишниковым. Юрий Никулин изображен в полный рост на метафоричной лестнице, напоминающей трибуну стадиона. Скульптор запечатлел момент, когда артист переживал за игру любимой футбольной команды.

В церемонии открытия монумента приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, средств массовой информации, общественных, ветеранских и спортивных организаций, учреждений культуры, родственники, друзья и коллеги артиста, а также москвичи и гости столицы.

Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года. Участвовал в Советско-финляндской и Великой Отечественной войнах, награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг»., «За трудовую доблесть», орденами «Знак Почета», Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также двумя орденами Ленина.

В 1948 году Юрий Никулин окончил школу-студию разговорных жанров при Первом государственном цирке (ныне — Московский цирк Никулина на Цветном бульваре). Выступал на манеже с клоунскими репризами, в том числе в дуэте с Михаилом Шуйдиным, работал ассистентом у клоуна Карандаша. С 1982 года — директор и художественный руководитель цирка на Цветном бульваре. Под его руководством было построено новое здание цирка, открытое в 1989 году. Сыграл более 30 ролей в кино, в том числе в таких фильмах, как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Старики-разбойники», «Они сражались за Родину» и другие. Автор книги «Почти серьезно. Моя биография».

Скончался Юрий Никулин 21 августа 1997 года. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.