Мероприятие в честь Дня славянской письменности пройдет в Москве 24 мая

24 мая Славянский фонд России совместно с Московской Патриархией проведет ежегодную торжественную церемонию возложения цветов к памятнику Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве.

В церемонии примут участие представители посольств дружественных славянских стран, Министерства иностранных дел, Россотрудничества, Государственной думы, Правительства Москвы, духовенство Московского патриархата, государственные и общественные организации, детские творческие коллективы.

По традиции, мероприятие начнется с молебна у памятника Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, который предваряет торжественную церемонию. Возглавляет молебен архиерей русской Православной Церкви.

Особенностью празднования дня русской словесности является новая традиция – приглашение к участию в акции с 2024 года таких дружественных стран как Индия, Китай, Гвинея-Бисау, ЮАР и некоторых других стран Африки.

С 18 апреля по 31 мая в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия. Среди них будут доступны — Египетский павильон усадьбы Останкино, дом-усадьба в Хамовниках, церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице, церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках.