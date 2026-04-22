На Красной площади в Москве начали подготовку к параду Победы

Трибуны для гостей парада Победы, а также декорации начали монтировать в Москве на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как работает спецтехника, устанавливаются декорации. Доступ на главной площади страны по состоянию на утро среды ограничен.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль объявит список гостей парада ко Дню Победы после получения подтверждений от них. Он уточнил, что в Москве рассчитывают принять на праздновании 9 Мая представителей дружественных стран. Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади запланирована на 7 мая.

О своем участии в параде Победы в Москве ранее заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Также президент Белоруссии Лукашенко подтвердил свой визит в Москву во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 12 апреля. Парад по случаю Дня Победы традиционно состоится на Красной площади 9 мая.