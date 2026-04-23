Собянин рассказал о системной поддержке горожан старшего поколения

Москва поддерживает горожан старшего поколения. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Москва совершила значительный прорыв в сфере здорового и активного долголетия и вошла в тройку регионов — лидеров России по продолжительности жизни. Постоянно развивается проект “Московское долголетие”, где горожане старшего поколения могут поддерживать здоровье, заниматься саморазвитием, делиться опытом, реализовывать собственные проекты и идеи», — написал Мэр Москвы.

С 1 января 2026 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающего пенсионера составляет 27 401 рубль в месяц. Городскую доплату к пенсии получают 1,8 миллиона человек.

Неработающим пенсионерам в Москве доступны различные льготы, в том числе бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте, бесплатное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям и проезд к месту лечения и обратно. Отдельные категории горожан могут компенсировать расходы по оплате жилья и коммунальных услуг.

В 2025 году единовременные выплаты получили более 1,6 тысячи долгожителей, которые достигли возраста 100 лет и старше, а также свыше 29,1 тысячи супружеских пар — юбиляров, проживших в браке 50, 55, 60, 65 или 70 лет.

В течение года продолжали активно развиваться программы для досуга, самореализации и оздоровления горожан старшего поколения. Современный подход ориентируется не только на увеличение количества прожитых лет, но и на сохранение высокого качества жизни в любом возрасте — физического и ментального здоровья, социальной активности, психологического благополучия.

Одним из ключевых столичных проектов и крупнейшим в России по поддержке старшего поколения является «Московское долголетие». Это целая экосистема и большое сообщество активных горожан «серебряного» возраста, которые готовы менять жизнь к лучшему, заниматься саморазвитием, делиться опытом, помогать другим, реализовывать собственные проекты и идеи. За восемь лет существования проекта его участниками стали свыше 740 тысяч человек. Записаться на занятия можно на портале mos.ru.

В столице работают более 140 центров московского долголетия. Их сеть постоянно расширяется и охватывает почти все районы города. К проекту также присоединились около тысячи организаций-поставщиков. Это университеты, музеи, парки, библиотеки, спорткомплексы и другие учреждения.

«Московское долголетие» предлагает более 100 направлений занятий — от большого тенниса и йоги до киноклуба и экскурсий по городу.

В 2025 году в центрах московского долголетия появились новые занятия и возможности. Для участников проекта открыли психологические курсы и программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья, стали проводить церемонии для юбиляров супружеской жизни. Кроме того, был сформирован единый календарь занятий, который помогает участникам составлять индивидуальный график, комбинируя разные модули.

Согласно проведенному в 2025 году исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, среди экономически активных москвичей старше 35 лет 83 процента горожан отмечают положительное влияние проекта на качество жизни старшего поколения. 78 процентов считают, что благодаря «Московскому долголетию» инфраструктура столицы стала более ориентированной на людей старшего возраста.

Поддержка горожан старшего возраста в столице отвечает целям и задачам федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».