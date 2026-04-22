ФСО: Мавзолей Ленина в Москве закроется с 23 апреля
Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о временном закрытии Мавзолея Ленина в Москве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью службы.
«С 23 апреля по 17 мая 2026 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что устроивший дебош в Мавзолее на Красной площади и бросивший обувь в саркофаг Ленина 18-летний студент Константин Бодунов получил 10 суток административного ареста.
Речь идет об инциденте, который произошел 8 апреля в некрополе у Кремлевской стены. Находясь в траурном зале, Бодунов громко и нецензурно выражался, размахивал руками и мешал другим посетителям. Затем он нанес несколько ударов по саркофагу и швырнул в него снятый с ноги мокасин. На неоднократные требования полиции прекратить противоправные действия студент не реагировал, при задержании вел себя агрессивно, отталкивал стражей порядка и пытался вырваться.
Мавзолей В.И. Ленина является одним из главных мемориальных объектов Москвы и находится под охраной ФСО.