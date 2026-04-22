«Желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра объявили в Москве 23 апреля

«Желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра объявили в Москве и Подмосковье до вечера 23 апреля.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

— Ветер. Период предупреждения — с 9:00 23 апреля до 21:00 23 апреля. Днем 23 апреля ожидается усиление ветра западной четверти местами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Ночь на 22 апреля стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала месяца. В столице на ВДНХ температура опустилась до минус 1,3 градуса, в Московской области — до минус 5 градусов. Минимальные значения были зафиксированы около 4:00.

Устойчивого тепла в Москве в ближайшее время не предвидится, при этом осадки различного характера будут идти до конца недели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Позднякова. По ее словам, пасмурная погода в столичном регионе сохранится до конца недели.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что в конце недели в Московском регионе ожидается похолодание и пониженное атмосферное давление.