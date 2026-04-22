Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в Москве в среду ожидается облачная погода и до +13°C.

По его словам, среда станет самым комфортным днем на неделе в столице, на погоду будет влиять теплый атмосферный фронт, проходящий по периферии антициклона.

«В течение дня будет переменная облачность с натеканием вечером до десятибалльной сплошной облачности. Без осадков», — поделился Тишковец.

Он уточнил, что будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Термометры покажут +11... +13°C.

22 апреля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на майские праздники в столице ожидается +9... +11°C.

Накануне главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что, хотя 21 апреля в этом году и не стал самым холодным днем в истории метеонаблюдений, все-таки температура воздуха в тот и в ближайшие дни будет ниже климатической нормы. По сравнению с прошлым годом отмечается намного более суровая погода – так, в этот день в 2025 году воздух в столичном регионе прогрелся до 25,9 градуса.