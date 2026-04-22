В Москве наступил самый теплый день недели

В Москве наступил самый теплый день на этой неделе. Этим столичных жителей в своем Telegram-канале порадовал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам синоптика, в среду, 22 апреля, характер погоды в мегаполисе будет определять теплый атмосферный фронт, принесенный поморским циклоном. Однако продвигаться теплые воздушные массы будут по периферии антициклона, что исключит выпадение осадков.

Столбики термометров в этот день поднимутся до плюс 11-13 градусов в Москве и плюс 9-14 градусов по области. Ветер будет западным и юго-западным, его порывы составят 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться ниже нормы, на отметке 735 миллиметров ртутного столба, и продолжит падать.

Такая погода не сохранится в столичном регионе надолго. Уже в четверг в Москве зарядят дожди, а во второй половине дня будут сопровождаться мокрым снегом. Ночью температура составит коло 3-5 градусов тепла, а днем воздух прогреется лишь до плюс 4-6 градусов. Атмосферное давление вместе с тем резко опустится до рекордно низких показателей.

Похоже, 22 апреля — последний погожий день в этом месяце. По расчетам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, потепления москвичи не застанут вплоть до мая.