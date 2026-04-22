Москвичей предупредили о перекрытии дорог на три дня

Из-за проведения Московского полумарафона на некоторых улицах в центре, на западе и юго-западе столицы изменится схема движения транспорта. Ограничения будут действовать с пятницы по воскресенье, 24-26 апреля. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и следить за дорожными знаками. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

С 08:00 24 апреля до 23:00 26 апреля закроют движение на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях.

25 апреля с полуночи до 15:00 будет закрыт участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до Ленинского проспекта в направлении к Ленинскому проспекту. С 09:00 до 15:00 движение перекроют и в обратную сторону. Это связано с забегом на дистанцию пять километров.

26 апреля из-за полумарафона на дистанцию 21,1 километра перекроют ряд улиц и набережных в центре и на западе города. С полуночи до 14:00 ограничат движение по улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади в обоих направлениях. На перекрытых участках будет действовать временный запрет на парковку.

Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина на Красной площади временно закроют для посетителей. Подробности раскрыли в Федеральной службе охраны России.