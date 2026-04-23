Дизайн, технологии, маркетинг: что можно изучить в академии «Молодежь Москвы»

В академии «Молодежь Москвы» открылся набор на новый поток. Участники получат навыки в области дизайна, интернет-маркетинга, цифровых технологий и других востребованных сферах. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Слушателей ждет шесть курсов, за которые проголосовали сами юные москвичи. На занятиях ребята узнают, как эффективно использовать нейросети, какие инструменты могут быть полезны для создания творческих проектов и продвижения своего бренда», — отметила Наталья Сергунина.

Обучение бесплатное. Оно начнется в начале мая и будет проходить в онлайн-формате.

От дизайна до маркетинга

В рамках программы «Дизайнер среды. Введение в профессию» молодые люди познакомятся с историей этого направления, основами визуализации проектов в графическом редакторе, типами отделочных материалов и их грамотным применением.

Участники трека «Интернет-маркетинг. Продвижение в социальных сетях» освоят навыки, необходимые успешным предпринимателям. Среди них анализ данных, разработка стратегии для увеличения аудитории, создание вовлекающего контента.

Слушателям курса «Нейросети: от теории к практике — инструменты для будущего» расскажут, какие возможности предоставляет искусственный интеллект творческим людям и как с его помощью можно оптимизировать многие рутинные процессы.

Направление «Графический редактор. Растровая графика» будет полезно начинающим специалистам. Они потренируются в создании цифровых иллюстраций в разных техниках.

Участникам программы «Компьютерные сети и информационная безопасность» объяснят, как распознавать интернет-мошенников и защищать свои данные.

На занятиях еще одной программы все желающие научатся делать качественные фотографии и видео, а также монтировать отснятый материал.

Академию открыли весной 2025 года совместно с инновационно-образовательным комплексом «Техноград» на ВДНХ. Пройти обучение в ней могут жители столицы от 16 до 35 лет.

Создание условий для реализации потенциала каждого молодого человека соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.