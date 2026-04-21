Сергей Собянин рассказал об архитектурной концепции кластера «Ломоносов-2»

Определен победитель конкурса на разработку архитектурной концепции кластера «Ломоносов-2» — будущей площадки инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы».

© Mos.ru

Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Проектом займется одна из самых крупных компаний-проектировщиков в России. В основу задумки легли труды Михаила Ломоносова: разработка принципов физической химии, объяснение природы полярных сияний, а также наука о стекле и создании мозаик. Каждый блок здания олицетворяет атом. Фасад сделают из сегментов с разным уровнем прозрачности, что позволит визуально размыть границы этажей. Этот эффект также усилит игра света на плоскостях. Вечером там будет работать архитектурная подсветка», — написал Мэр Москвы.

Здание площадью около 60 тысяч квадратных метров оснастят высокотехнологичными инженерными системами. Внутри будут опытно-производственные и лабораторные помещения, а также трансформируемые залы для различных мероприятий. Территорию рядом с кластером озеленят и благоустроят. Здесь появятся прогулочные маршруты и зоны отдыха.

Все планировочные решения тесно связаны с технологическими запросами будущих компаний — резидентов инновационной долины. На размещение в кластере могут претендовать компании, занимающиеся наукоемкими проектами в приоритетных для страны направлениях. Заявки принимаются на платформе i.moscow.

Строительство кластера «Ломоносов-2» соответствует целям и инициативам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».