Собянин представил архитектурную концепцию кластера «Ломоносов-2»

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» рассказал о разработке архитектурной концепции кластера «Ломоносов-2».

«Определен победитель конкурса на разработку архитектурной концепции кластера «Ломоносов-2». Это будущая площадка инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Проектом займется одна из самых крупных компаний-проектировщиков в России», – написал Собянин.

Он уточнил, что в основу задумки легли труды Михаила Ломоносова: разработка принципов физической химии, объяснение природы полярных сияний, а также наука о стекле и создании мозаик. Каждый блок здания олицетворяет атом. Фасад сделают из сегментов с разным уровнем прозрачности, что позволит визуально размыть границы этажей. Этот эффект также усилит игра света на плоскостях. Вечером там будет работать архитектурная подсветка. По словам мэра, здание площадью около 60 тыс. кв. м оснастят высокотехнологичными инженерными системами. Внутри запланированы опытно-производственные и лабораторные помещения, трансформируемые залы для различных мероприятий. Территорию рядом озеленят, создадут прогулочные маршруты и зоны отдыха. Так, все планировочные решения тесно связаны с технологическими запросами будущих компаний-резидентов инновационной долины. На размещение там могут претендовать компании, занимающиеся наукоeмкими проектами в приоритетных для страны направлениях. Заявки принимаются на платформе i.moscow. «Строительство кластера «Ломоносов-2» соответствует целям и инициативам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», – заключил Собянин.