В столичных жилых домах установят 250 подъемников для маломобильных граждан

В 2026 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установят 250 подъемных платформ в многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники.

© Mos.ru

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Оборудование подъездов специальными подъемными платформами — важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году запланирована установка 250 таких конструкций. Всего с 2011 года оборудовали почти 2,5 тысячи подъемников для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома», — рассказал Петр Бирюков.

Больше всего платформ появится в Южном (42 конструкции), Северо-Восточном (40) и Юго-Восточном (33) административных округах.

Сейчас все новостройки в городе приспособлены для жизни маломобильных горожан, а в старых домах подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на портале mos.ru или на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения в разделе «Интернет-приемная». Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Согласие собственников жилья для установки подъемной платформы не требуется.

Подъемные платформы устанавливают лишь в том случае, если позволяют технические условия. Если в подъезде большой холл, то приоритет отдают вертикальным конструкциям. Их можно назвать мини-лифтами — они преодолевают расстояние до четырех метров.

Альтернативный вариант — подъемник наклонного типа. Компактную конструкцию монтируют на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В сложенном виде она не мешает проходу.

При установке платформ проводят и другие работы по созданию безбарьерной среды — оборудуют пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, а также системы визуального и диспетчерского контроля.