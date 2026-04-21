Мавзолей Ленина в Москве закроется с 23 апреля по 17 мая

Мавзолей В. И. Ленина, расположенный в Москве, закроется для посетителей с 23 апреля по 17 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

В этот же период граждане не будут допускаться к некрополю у Кремлевской стены. Причины данного решения не уточняются.

Ранее сообщалось, что большинство россиян высказались за вынос тела Владимира Ленина из Мавзолея. В исследовании участвовали более 64,6 тысячи человек.

В частности, 59% респондентов сказали, что Ленина нужно предать земле. Еще 41% предпочли оставить тело в Мавзолее у стен Кремля.