Цветное отображение номеров маршрутов появилось на Московских трамвайных диаметрах

Все электронные маршрутные указатели обновили на Московских трамвайных диаметрах. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Теперь номера маршрутов на трамваях отображаются зеленым ( Т1) и красным (Т2) цветами. Кроме того, в самих трамваях появилась цветная подсветка под каждый маршрут: на трамваях «Львенок-Москва» — снаружи и в салоне, на модернизированных трехсекционных трамваях «Витязь-Москва» — только в салоне.

— На Московских трамвайных диаметрах мы впервые в современной истории города внедрили цветное отображение номеров маршрутов: Т1 обозначили зеленым, Т2 — красным. Такие указатели получили 100 автономных трамваев. Ориентироваться пассажирам станет еще удобнее: нужный номер они будут видеть заранее, — цитирует заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова Telegram-канал ведомства.

Ранее в Дептрансе рассказали, что после запуска движения по второму Московскому трамвайному диаметру (Т2) более двух миллионов жителей города получили новые удобные транспортные связи.

Также стало известно, что только за первый рабочий день Т2 воспользовались 70 тысяч раз. При этом количество поездок на линии от метро «Чертановская» до МЦД Новогиреево выросло на 40 процентов.