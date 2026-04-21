В Москве начались работы по высадке первых весенних цветов

В столичном регионе после небольшого похолодания погода снова настроилась на теплый лад. И в городе начались работы по высадке первых весенних цветов. Где и что уже посадили, какие цветы зацвели, расскажем в этом материале.

В понедельник на городских клумбах, приведенных в порядок после зимы, начались посадки первых весенних цветов - виол.

Ожидается, что до конца апреля в городе высадят почти пять миллионов саженцев этого растения. "Виолу высаживают первой на клумбах, поскольку это самое неприхотливое и стойкое растение. Она способна выдержать заморозки до минус трех градусов, - рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства. - Более того, чтобы цветы могли развиваться в непредсказуемых погодных условиях, а эта весна именно такая по погоде, специалисты еще в теплицах проводят закаливание и акклиматизацию рассады". Так, виолы уже украсили Новопушкинский сквер, Аллею Космонавтов и другие территории города.

Как говорят коммунальщики, следом за виолами распускаться начнут благородные тюльпаны. При этом на пригретых солнцем газонах во дворах жилых домов первые тюльпаны уже могут раскрыть свои бутоны. Всего этой весной взойти должны около 15 миллионов луковиц этого растения, посаженных минувшей осенью. Если бы все они распустились единым ковром, то площадь его составила бы почти 220 тысяч квадратных метров. Украсят тюльпаны не только скверы и бульвары, но и набережные, вылетные магистрали и другие общественные пространства. Впрочем, новых сортов ждать в этом году не стоит, использовали посадочный материал тех сортов, которые акклиматизировались в столице и долго радуют своим цветением. Среди таких, например, желтые тюльпаны сорта "стронг голд" с бутоном в виде бокала для шампанского, багряно-красный "апельдорн", белоснежные "роял верджин" и нежно-розовые "шуга лав".

Помимо городских пространств тюльпанами можно будет любоваться и в парках. Так, зацветут они в Парке Горького, парке "Сокольники", в парке "Измайлово". А тюльпаны на холмах распустятся в Ботаническом саду МГУ "Аптекарском огороде". "У нас сейчас уже распустились несколько дикорастущих тюльпанов. Из-за того, что наша территория находится в центре города и тут чуть теплее, распускаются первыми чаще всего растения именно у нас. Ждем, что массовое цветение этих растений начнется ближе к майским праздникам. Надеюсь, что погода этому не помешает. И пик цветения тюльпанов придется на середину месяца, - рассказал "РГ" к.б.н., куратор коллекций растений открытого грунта и Субтропической оранжереи Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин. - Но и без тюльпанов сейчас у нас очень красиво. Основные цветущие растения - это первоцветы, пушкинии, пролески, нарциссы. Цветут они необыкновенным ковром из нежнейших лепестков. Над ними распустились цветущие деревья и кустарники. Так, уже можно любоваться сакурой, форзицией, магнолией. Все в бутонах стоят вишни". На ряде городских территорий москвичи заметили первые цветы мать-и-мачехи, а в лесах первые из семейства лютиковых - ветренички дубравные. Цветут они белыми и розовато-белыми цветами, образуя также цветущий ковер. Чуть позже зацветет кислица обыкновенная, ландыши и другие растения.

К слову, в начале июня на клумбах города начнут высаживать петунии и бегонии, а также многолетние растения. Цвести все они будут с лета до поздней осени.