В Москве проходит акция «Красная гвоздика» в поддержку ветеранов

© Вечерняя Москва

В Москве с 10 апреля по 22 июня 2026 года проходит Всероссийская акция «Красная гвоздика». Организатором выступает благотворительный фонд «Память поколений».

В рамках акции волонтеры программ «Молоды душой» и движения «Волонтеры Победы» распространяют значки «Красная гвоздика» за пожертвования.

Собранные средства направляются на помощь ветеранам, включая обеспечение протезами, колясками, слуховыми аппаратами, а также на лечение и реабилитацию.

Организаторы отмечают, что акция направлена на поддержку ветеранов, а также способствует развитию добровольчества и сохранению исторической памяти.

Ранее патриотический форум с участием ветеранов специальной военной операции, общественных деятелей и молодых активистов прошел 31 марта в «Городском центре профессионального и карьерного развития». Главными темами встречи стали патриотическое воспитание, традиционные ценности и преемственность поколений. Перед студентами и молодыми активистами выступили участники СВО Эдуард Шонов, Александр Шелковой, Эдуард Казымов, а также директор Центра развития Евгений Андриенко и ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев.