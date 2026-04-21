Еще 250 подъемников для инвалидов установят в жилых домах в Москве в этом году

Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Оборудование подъездов специальными подъемными платформами – важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году запланирована установка 250 таких конструкций. Всего с 2011 года оборудовали почти 2,5 тыс. подъемников для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома», – отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что больше всего платформ появится в Южном (42), Северо-Восточном (40) и Юго-Восточном (33) административных округах.

«В настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на официальном портале мэра и правительства Москвы или на сайте департамента труда и соцзащиты населения в разделе «Интернет-приемная». Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски», – пояснил Петр Бирюков.

Если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до 4 м. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа – компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды – оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.